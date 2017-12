População do bairro Vila Nova recebe orientações sobre saúde do homem

Mais uma vez a ESF Ricardo Gregório, do bairro Vila Nova, realizou uma ação de aproximação com a comunidade. Este mês, nos dias 21 e 22, equipe da ESF acompanhada das alunas do curso técnico de enfermagem do Cedup e acadêmicas da oitava fase de enfermagem da UnC estiveram nos supermercados Davilla e Mig, respectivamente, realizando orientações sobre saúde do homem. Das 8h30 às 16h desempenharam atividades de verificação de pressão arterial, teste de glicemia capilar, testagem rápida de sifilis, hepatite B e C e HIV (em local reservado) e distribuição de folderes sobre saúde do homem.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao todo, 277 pessoas foram atendidas. As equipes que trabalharam nos dois dias relataram que dentre as dúvidas mais comuns, estavam os questionamentos relativos aos testes rápidos e sobre as respectivas doenças.

MAIS AÇÕES

No dia 4 de dezembro às 13h30 acontece a reunião de encerramento anual do grupo de hiperdia, no Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis. Na ocasião haverá uma tarde da amizade.

O ESF Ricardo Gregório fica na Rua Carlos Urbanite, s/n. O telefone para informações é o 3642-7124.