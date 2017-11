Por falta de dinheiro, viaturas da PM estão com o deslocamento limitado em Mafra e Canoinhas

A Associação de Praças do Estado de Santa Catarina (Aprasc) realizou um levantamento que aponta que as viaturas da Polícia Militar de três regiões, dentre elas o planalto norte, estão com o deslocamento limitado. A medida tomada pela PM é devido a falta de dinheiro para abastecimentos dos veículos.

Fontes extraoficiais informam que as rodas preventivas da Policia Militari em Mafra estão restritas e existe uma orientação para que o deslocamento seja feito apenas para atender ocorrências. Tal informação, não foi confirmada pelo comando da PM local até o fechamento desta edição (21/11).

Segundo a Aprasc a falta de verba para o abastecimento das viaturas é devido o repasse por parte da Secretaria da Fazenda ter sido inferior ao necessário. A Secretaria deveria ter repassado apenas R$ 400 mil do R$ 1,5 milhão necessários.

A Secretaria da Fazenda afirma que não existe atrasos nos repasses referentes a combustível para a Secretaria de Segurança Pública (SSP), que segundo ela é responsável para administrar estes recursos. E, que ficou definido a liberação de um crédito suplementar em quatro cotas no valor de R$ 280 mil para o abastecimento das viaturas.

A Secretaria de Segurança não quis se manifestar deixando que a Polícia Militar explique a situação. A PM/SC, em nota, acompanhou a Secretaria da Fazenda informando que os abastecimentos serão normalizados após a liberação do recurso.

A Fazenda também informou, por nota, que após reunião com o governador Raimundo Colombo (PSD) no início da tarde desta segunda-feira, o secretário Renato Lacerda definiu a liberação ainda nesta semana de crédito suplementar no valor de R$ 280 mil para a SSP com fins de aquisição de combustível para viaturas. Além disso, serão mais quatro cotas de R$ 280 mil, além de R$ 200 mil que foram liberados na última sexta-feira.