Portadores de AIDS em Mafra têm entre 19 e 49 anos

Detecção pode ser feita via testes rápidos e sigilosos, disponíveis em todas as unidades de saúde do município (área urbana e interior). O resultado sai em 20 minutos.

Compartilhar no Facebook

No dia 1º de dezembro foi comemorado o Dia Mundial de Luta contra a Aids. Dados da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) apontam que casos confirmados de HIV/AIDS aumentaram em 23% em um ano na região que inclui os municípios de Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo. A Vigilância Epidemiológica de Mafra/Secretaria Municipal de Saúde explica que estes dados estão relacionados à detecção precoce via testes rápidos, os quais estão disponíveis em 100% das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) de Mafra. Vale lembrar que testes rápidos para HIV, Hepatite e Sífilis são realizados com gotas de sangue obtidas por punção digital (semelhante ao teste de glicemia) e o resultado é emitido em média em 20 minutos. Eles são gratuitos, ocorrem de forma segura e sigilosa.

TRATAMENTO E PREVENÇÃO

Segundo a Vigilância Epidemiológica encontram-se notificados 155 pessoas portadoras do HIV, sendo parte delas dos municípios vizinhos (Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo). O número de residentes de Mafra em tratamento para o HIV/AIDS são 94 pessoas, sendo 53 do sexo masculino e 41 do feminino. Em relação à faixa etária, 33 possuem idade entre 19 e 29 anos, 22 entre 30 e 39 anos, 20 entre 40 e 49 anos e 19 acima de 50 anos.

A rede pública de saúde dispõe gratuitamente à população preservativos masculinos e femininos e gel lubrificante. Os mesmos podem ser retirados na unidade de saúde mais próxima da residência ou do trabalho do usuário do SUS. A Secretaria Municipal de Saúde lembra ainda que “a prevenção é o caminho para o controle da doença”.

SAÚDE AO LADO DO CIDADÃO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os horários estendidos nas ESFs, das 16h à s 22h, atendem trabalhadores que não podem se ausentar durante o período de expediente. Este horário de funcionamento objetiva ampliar o acesso destas pessoas à rede municipal de saúde. Entre os serviços ofertados estão consultas de clínica médica, odontologia e enfermagem, vacinações, testes rápidos, etc. Este mês as unidades com horário estendido são: ESF CAIC – dia 11 – das 7h à s 22h; ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – dia 15 – das 7h à s 22h e ESF Benemérito José Tauscheck – Vista Alegre – dia 18 – das 7h à s 22h. Vale destacar que as unidades de saúde atendem de segunda à sexta-feira, das 7h à s 16h, sem intervalo para almoço.