“Praça de Lazer – Férias Escolares” reuniu famílias na tarde de domingo

No dia 30 de julho ela volta a acontecer com brinquedos infláveis, cama elástica e piscina de bolinhas a disposição das crianças para serem desfrutados gratuitamente.

Um domingo de sol e calor propiciou a reunião de centenas de pessoas na praça ferroviário Miguel Bielecki, para uma tarde de lazer em família. Após o almoço, devagarinho, adultos foram chegando trazendo seus filhos, animais de estimação, cadeiras e chimarrão e foram se instalando, formando rodas de amigos. Ao fundo da praça, brinquedos infláveis fizeram a alegria da criançada. No mesmo local era possível ver crianças andando de bicicleta, skate e patins, pais ensinando os filhos a empinarem pipas e pessoas passeando com seus cães. Enfim uma tarde dedicada ao descanso e ao convívio com a família e amigos.

Essa cena foi observada no último domingo, 23, durante a “Praça do Lazer – Férias Escolares”, evento que se repetirá no dia 30, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. Ele faz parte da programação das festividades do Centenário de Mafra. É uma realização da Prefeitura Municipal realizada através da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. O SENAC esteve presente como parceiro no evento.

LOCAL SOSSEGADO PARA AS CRIANÇAS

A tarde foi aproveitada pelo casal de namorados Marco Antonio de Oliveira, que levou sua filha Djefillyn, de seis anos e Daniele Shiitt, que foi para a praça com a sobrinha Fernanda, também de seis anos. Elas foram nos brinquedos infláveis, andaram de bicicleta e gostaram muito do passeio. O casal, enquanto cuidava das crianças aproveitou para tomar chimarrão, relaxar e curtir um solzinho. Disseram que o lugar – a praça Miguel Bielecki é bem sossegado para as crianças.

Outra família que aproveitou para descansar e ao mesmo tempo levar as crianças para brincar foi o casal Rodrigo Cardoso e Flávia Goffi Cardoso. Eles levaram as filhas Erika, nove anos e Helena, cinco anos e a sobrinha Vanessa, de 8 anos. As três estavam muito animadas para brincar, enquanto os pais observavam sentados e tomando um chimarrão. O casal disse ter ficado muito legal o local. “Faltava um espaço como esse em Mafra”, declarou, ressaltando ser interessante que permaneça.

O projeto da Praça de Lazer tem a finalidade proporcionar diversão, lazer e socialização entre a criançada neste período de férias escolares.