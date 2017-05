Pratique um exercício físico e ajude a cidade de Mafra a vencer o Dia do Desafio

Nesta quarta-feira, dia 31 de maio, a cidade de Mafra participará do Dia do Desafio, que é uma campanha mundial de incentivo à vida ativa e à adoção de hábitos saudáveis para as pessoas. Neste ano, Mafra – que conta com 55.611 habitantes – competirá contra a cidade de Barberena, na Guatemala, que possui 50.562 habitantes.

O Dia do Desafio consiste em um dia em que a cidade tenta fazer com que um maior número de pessoas se exercite por 15 minutos. Esses exercícios são registrados e ganha a cidade que conseguir um percentual maior de participantes, em relação ao seu número de habitantes.

O TEMA

Em Santa Catarina, a proposta central para o Dia do Desafio 2017 gira em torno do tema “cidades ativas e criativas”, com a intenção de se apropriar dos espaços públicos e chamar a atenção das lideranças políticas e comunitárias, além da população, ao uso destes espaços para o lazer ativo, tendo por objetivos: conscientizar a comunidade sobre a importância e benefícios da prática regular da atividade física; empoderar as comunidades para o desenvolvimento de ações permanentes de acesso à prática de esporte e atividade física nos espaços públicos das cidades; estimular o desenvolvimento de ações continuadas em prol da melhoria da qualidade de vida da população através da ocupação criativa dos espaços de lazer.

COMO PARTICIPAR

Podem participar empresas, escolas, academias de ginásticas ou mesmo pessoas individuais ou em grupo, porém é fundamental o registro dessas participações, ligando para 3642-0488 ou 98443-3972 (Departamento de Cultura de Mafra) comunicando a atividade praticada.