Na última segunda-feira (27), a Câmara de Vereadores de Mafra recebeu a visita da prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva, e do secretário de saúde do município, Paulo Henrique Dalago Müller.

Os vereadores Cirineu Corrêa Cardoso e Vanderlei Peters receberam os visitantes. Durante o encontro, os vereadores puderam apresentar um pouco de Mafra e trocar experiências com os representantes do município do litoral.