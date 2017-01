Prefeito de Bela Vista do Toldo é o presidente da Amplanorte

O prefeito anfitrião, Wellington Roberto Bielecki ressaltou a importância da união dos prefeitos, relatando que quando presidente do BADESC ficou surpreso com a visita dos prefeitos do planalto norte, dando mais visibilidade à região e peso aos pedidos de recursos

Em assembleia ordinária, na última terça-feira (17), os prefeitos da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense – Amplanorte elegeram a diretoria deste ano. Adelmo Alberti, prefeito de Bela Vista do Toldo foi eleito presidente. Gilberto dos Passos – Canoinhas, ficou como 1º vice-presidente e Wellington Roberto Bielecki – Mafra como 2º vice-presidente.

A presidência do Consórcio do Desenvolvimento Regional do Planalto Norte – CODEPLAN ficou a cargo do prefeito de Canoinhas, Gilberto dos Passos. Já a presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Contestado – CISAMURC ficou com o prefeito de Irineópolis, Juliano Pozzi Pereira.

Na pauta da reunião constavam: apresentação da defesa civil regional; composição da diretoria 2017; aprovação das contas 2016; apresentação do quadro de pessoal da entidade; agenda de trabalho 2017; orçamento 2017; articulação – gestores municipais de convênio; agenda federativa; plano de desenvolvimento regional; comissão para estudos relativos à constituição de um porto seco na região.

O prefeito anfitrião, Wellington Roberto Bielecki ressaltou a importância da união dos prefeitos, relatando que quando presidente do BADESC ficou surpreso com a visita dos prefeitos do planalto norte, dando mais visibilidade à região e peso aos pedidos de recursos. Observou que por força do estatuto permaneceu como presidente, mas enfatizou que estará com boa parte do seu tempo dedicada a grandes obras na cidade, geração de emprego e envolvido com o centenário de Mafra, portanto abdicou da presidência esclarecendo que não irá poupar esforços para prestigiar as atividades da Amplanorte.

Adelmo agradeceu o voto de confiança dos prefeitos e declarou que fará uma gestão focada na união, marcando agenda regional e intensificando esforços para desenvolver o planalto norte. A associação já está marcando agenda com o governador Raimundo Colombo e também com diversas empresas para promover a geração de empregos em toda a região.

CONFIRA A DIRETORIA ATÉ 31/12/17

Presidente: Adelmo Alberti – Bela Vista do Toldo

1º vice-presidente: Gilberto dos Passos – Canoinhas

2º vice-presidente: Wellington Roberto Bielecki – Mafra

CONSELHO FISCAL EFETIVO

Conselheiro: Jean Carlo Medeiros de Souza– Monte Castelo

Conselheiro: Luiz Henrique Saliba – Papanduva

Conselheiro: Reginaldo José Fernandes Luiz – Itaiópolis

CONSELHO FISCAL SUPLENTE

Conselheiro: Juliano Pozzi Pereira – Irineópolis

Conselheiro: Luiz Divonsir Shimoguiri – Três Barras

Conselheiro: Elizeu Mibach – Porto União

Conselheiro: Orildo Severginini – Major Vieira