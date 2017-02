Prefeito de Mafra representa a FECAM no oeste do estado

Na manhã da última sexta-feira (10), o prefeito Wellington Bielecki, representando a Federação Catarinense dos Municípios (FECAM), esteve em Chapecó para prestigiar a posse do novo Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó, o empresário Edegar Giordani, que já foi Secretário Executivo da ADR de Xanxerê e prefeito de Faxinal dos Guedes.

A posse aconteceu no auditório da ADR e contou também com a presença do Secretário de Estado da Casa Civil, Nelson Serpa e de mais oito prefeitos dos municípios que integram a Regional de Chapecó, além de vereadores, empresários e lideranças da região. O prefeito Wellington compôs a mesa de autoridades e falou sobre “o franco desenvolvimento que vem se iniciando na cidade de Mafra e planalto norte, devido à instalação de empresas como a alemã Kromberg e Schubert e da expectativa de outras mais no ramo de agronegócio”. Wellington também parabenizou o secretário e ratificou a importância da função e a responsabilidade da mesma junto ao Governo Estadual.