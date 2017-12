Prefeito destaca geração de empregos como a grande conquista de Mafra em 2017

Em entrevista à Rádio Nova Era FM na última quarta-feira, 20, o prefeito de Mafra, Wellington Bielecki fez um balanço de seu primeiro ano de gestão e esclareceu sobre incrementos à economia municipal, como a atração de empresas e consequentes oportunidades de emprego geradas. A entrevista contou com a participação do repórter Márcio Gonçalves. Confira alguns trechos nesta matéria.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

O prefeito começou comparando o cenário de dificuldades financeiras enfrentadas no país com o de Mafra, que está na “contramão” dele. “Vivemos um momento histórico, no qual o município está se destacando no âmbito estadual e municipal pelo seu crescimento. Mafra hoje é a maior geradora de empregos e renda do planalto norte, se destacando também em Santa Catarina, disputando diretamente com grandes potências têxteis e de metal mecânica como os polos de Joinville, São Bento do Sul e Jaraguá do Sul”.

Quanto ao incentivo para instalações de empresas e indústrias no município, Wellington destacou a instalação da Kromberg & Schubert cuja proposta inicial era a geração de 700 empregos diretos, chegando a 1200 no final deste ano. “Os diretores nos apresentaram os últimos dados e a empresa conta hoje com 1328 funcionários e estão contatando mais 300, podendo chegar ao total de 2 mil”. O prefeito destacou ainda que por meio da vinda de empresas como a Kromberg, abriram-se outras frentes de trabalho como no comércio e também o aumento da demanda por serviços.

INVESTIMENTO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

Falando sobre educação, o investimento de mais de 3,5 milhões na construção de duas creches, sendo uma na Vila Nova e outra na Vila Ivete foi lembrado pelo prefeito. Quanto à saúde, destacou a assinatura do convênio de Especialidades Médicas de Plantão/Sobreaviso assinado entre a Prefeitura e a Associação de Caridade São Vicente de Paulo, mantenedora do hospital, no valor de mais de R$ 10 milhões, além da inauguração da Unidade de Ponto Atendimento (UPA) e da recente inaugura ala nova de UTI do hospital com mais 10 leitos, fazendo de Mafra “uma referência em saúde no Brasil”. Ainda nesta área, Wellington disse que a grande conquista foi a abertura do curso de medicina na Universidade do Contestado (UnC), já reconhecido em todo país pela qualidade e estrutura que oferece.

No campo de infraestrutura, ressaltou a duplicação da BR-116 até Lages (RS) como ponto geográfico estratégico, tornando Mafra um polo industrial atraente a novos investimentos.

NOVOS EMPREENDIMENTOS

Ao final da entrevista, o prefeito falou do mais recente empreendimento que chegou a Mafra: o hipermercado Condor, cujas obras iniciam em janeiro com previsão de inauguração em julho. Wellington destacou também a harmonia política que existente entre os poderes Executivo e Legislativo, além da proximidade com o Governo do Estado, por meio do governador Raimundo Colombo que compareceu em diversos eventos no município este ano. Quanto ao balanço final de seu primeiro ano à frente da Prefeitura, o prefeito disse estar satisfeito e feliz em ser prefeito de sua cidade natal, deixando uma mensagem à população. “Neste final de ano, neste Natal, neste momento de reflexão, peço que cada um se comprometa com aquilo que verdadeiramente satisfaça o coração”, finalizou o prefeito.