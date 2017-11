Prefeito e 1ª dama de Mafra prestigiam festa dos 99 anos de Itaiópolis

O prefeito Wellington Bielecki e a 1ª Dama Iara S. Bielecki participaram no último domingo, 29, do desfile cívico e alegórico realizado no município vizinho de Itaiópolis, em comemoração aos seus 99 anos. Também participou das festividades a Rainha do Centenário de Mafra, Jessica Zimkovicz, que presenteou, em nome do município de Mafra, o prefeito Reginaldo Fernandes representante maior do Município de Itaiópolis, com um jogo de xadrez em artesanato da terra, em palha de milho, criado pelo artista alemão, Meinrad Horn e perpetuado por sua esposa Doralice Horn. Na entrega do presente, o cerimonial destacou em relação ao artesanato “que toda a delicadeza e brilhantismo do trabalho são conhecidos mundialmente”.

Em sua fala o Prefeito Wellington exaltou a irmandade das cidades de Itaiópolis e Mafra, “que têm trabalhado juntas para o desenvolvimento e destaque do Planalto Norte”. Ele parabenizou os festejos do pré-centenário, desejando que o próximo aniversário seja coroado de pleno êxito, pois marcará os 100 anos de Itaiópolis. A Secretária de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado também prestigiou o evento.