Prefeito Wellington se encontra com ministro da Fazenda em Florianópolis

Na manhã desta sexta-feira (24), o prefeito Wellington Bielecki, a convite do governador do estado, Raimundo Colombo, esteve em Florianópolis, na Casa d’Agronômica – Palácio Residencial -, local onde se reuniu com o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Na ocasião, o prefeito tratou de assuntos pertinentes à gestão econômica e financeira do município, bem como na sensibilização do responsável pela pasta no sentido de viabilizar projetos que visem o desenvolvimento econômico de Mafra, buscando a instalação de empresas e indústrias e a consequente geração de empregos.

Ainda no mesmo dia, o prefeito conversou com lideranças políticas, oportunidade na qual discutiu as principais demandas do município e da região do planalto norte catarinense e a busca por soluções conjuntas.