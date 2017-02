Prefeitos da região vão a Brasília em busca de recursos

Nesta semana, entre os dias 13 e 15 de fevereiro, os prefeitos dos dez municípios que compõem a Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE) estarão em Brasília cumprindo Agenda Federativa, com pautas coletivas e individuais. Os últimos detalhes da viagem foram acertados em Assembleia, no último dia 7, em Bela Vista do Toldo.

O prazo para incluir pedidos para direcionamento das emendas dos deputados federais é dia 20 de fevereiro. Por isso os prefeitos estão fazendo um esforço coletivo, pois desta forma a região ganha maior visibilidade e respeito de ministros e parlamentares.

Os deputados estão destinando 50% das emendas para a saúde e os prefeitos querem garantir que a verba seja designada para custeio, assim será mais bem aproveitada pelos municípios.

Nesta viagem os gestores entregarão, ainda, o Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) no Ministério das Cidades e no Ministério da Integração. Estão marcadas agendas também na Secretaria de Relações Institucionais, no FNDE (para conversas sobre o PAR) e nos gabinetes de alguns deputados e senadores.

O presidente da Associação e prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti espera que com estas visitas coletivas e individuais os representantes de Brasília conheçam a força do Planalto Norte e que a região prospere e atraia os olhares dos políticos, mas também de investidores que possam ajudar a trazer o desenvolvimento dos municípios, gerando emprego, renda e qualidade de vida.