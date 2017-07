Prefeitos e gestores da região participam de encontro do programa Avançar Cidades

O programa Avançar Cidades, que vai emprestar recursos federais aos municípios para investimento em obras de mobilidade e saneamento básico foi apresentado aos prefeitos e gestores de convênios da Amplanorte pelo gerente da Superintendência Regional de Joinville da Caixa Econômica Federal, Dorival Machado Junior. O evento ocorreu na quinta-feira (13) na sede da Associação, em Mafra.

O gerente falou sobre o programa, explicou as ações financiarias e tirou dúvidas dos participantes quanto a prazos, burocracias, valores, entre outros temas.

Cerca de R$ 6 bilhões serão disponibilizados às Prefeituras para o financiamento de ações como pavimentação e calçamento de vias, abastecimento de água, iluminação pública e construção de ciclovias.

Os créditos serão disponibilizados a juros de 6% ao ano, tendo quatro anos de carência e, a partir desse prazo, 20 anos de financiamento. Os recursos são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e não há critérios específicos para a candidatura das cidades, que poderão ser de menor porte até as metrópoles. Para nossa região os municípios que têm de 20 a 60 mil habitantes podem emprestar até R$15 milhões e para os municípios com menos de 20 mil habitantes o limite é de R$5 milhões.

O programa Avançar Cidades será dividido em duas modalidades: Saneamento (que terá R$ 2,2 bilhões disponíveis) e Mobilidade (R$ 3,7 bilhões).

Esta nova proposta promete atender a municípios menores em todo o país, melhorando a circulação das pessoas nas cidades e as condições de saúde e da qualidade de vida da população urbana e rural por meio de investimentos destinados à universalização e à melhoria dos serviços públicos de saneamento básico.

Os grupos serão divididos em municípios com até 250 mil habitantes e um outro com mais de 250 mil habitantes.