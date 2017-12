Prefeitura de Mafra antecipou pagamento do salário de dezembro aos servidores

Os servidores da Prefeitura de Mafra receberam antecipadamente na sexta-feira, 22, o salário referente ao mês de dezembro. Com a antecipação da folha de pagamento no valor de R$ 3.252.281,42, a expectativa é que boa parte deste valor seja injetada na economia do município neste final de ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento somando-se o salário de novembro, mais a segunda parcela do 13º e o salário antecipado de dezembro, tem-se o valor de R$ 7.859.570,85 (valor líquido) pagos aos servidores num espaço de 22 dias. Vale lembrar que a Administração Municipal pagou a primeira parcela do 13º salário no dia 13 de julho e a segunda no último dia 14 de dezembro.

O prefeito Wellington Bielecki declarou que além da injeção de dinheiro na economia municipal, a antecipação salarial é um reconhecimento aos serviços prestados pelo servidor. “Superamos dificuldades e tivemos também várias conquistas este ano e tudo graças ao esforço e trabalho conjunto, além do empenho e determinação de cada servidor municipal”.