Prefeitura de Mafra concede reajuste de 3,38% aos servidores municipais

O prefeito Wellington Bielecki concederá a partir do próximo pagamento, reajuste salarial aos servidores municipais efetivos de Mafra, incluindo os admitidos em caráter temporário e os titulares de empregos públicos. Para tanto enviou na sexta-feira, 05, projeto de lei à Câmara Municipal, concedendo revisão geral anual o percentual de 4,38% correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Os servidores ocupantes de cargos em comissão não serão atingidos, uma vez que já houve adequações salariais na última reforma administrativa, constante na lei complementar nº 044/2017.

Segundo o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Enalto de Oliveira Gondrige, a intenção do prefeito era conceder aumento maior para os funcionários, como forma de reconhecimento pelo bom trabalho realizado em todas as áreas, porém levantamento feito pela secretaria concluiu pela possibilidade de conceder o percentual de revisão geral, pelo fato da crise econômica nacional e as consequentes dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios. “O poder executivo buscou cortar alguns gastos a fim de atender este reajuste que é uma previsão constitucional e obrigatória”, explicou Enalto. O reajuste será acrescido ao salário dos servidores no próximo pagamento com data agendada para 31 de maio.