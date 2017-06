Prefeitura de Mafra conta com chefe de gabinete

O objetivo do cargo é agilizar os serviços ligados ao gabinete do prefeito

O prefeito Wellington Bielecki conta com um novo chefe para seu gabinete. Trata-se de Tailine Fernandes Ribas, que assumiu o cargo em abril deste ano. Desde então, ela passou a realizar as funções de preparar e organizar todos os serviços ligados ao gabinete do prefeito, como preparação do expediente de despacho do Executivo, acompanhamento da tramitação dos projetos de lei na Câmara de Vereadores, bem como projetos de interesse municipal.

Além disso, tem ainda a atribuição de executar serviços de relações públicas, preparar audiências e ainda organizar recepção e os encargos de representação e executar tarefas afins e coordenar a agenda de compromissos oficiais do Chefe do Poder Executivo Municipal.

CIDADÃO MAIS PRÓXIMO

Visando estreitar o relacionamento do cidadão com o poder executivo municipal, a chefe de gabinete faz o papel de interlocutora do prefeito, realizando assessoria de representação do mesmo, buscando assisti-lo em seu relacionamento com os munícipes. Ou seja, Tailine trata de fazer com que os encaminhamentos do dia a dia cheguem o mais rápido possível às mãos de Wellington Bielecki.

PERFIL

Tailine conta com experiência no serviço público. Foi gerente regional de saúde nos últimos dois anos até assumir a chefia de gabinete na Prefeitura, e possui ainda pós-graduação em gestão pública.  “A minha principal função é aproximar a população da Prefeitura e facilitar os trâmites para dar mais rapidez nas soluções”, concluiu.

SERVIÇO: