Prefeitura de Mafra entrará em recesso a partir do dia 25

A Administração Municipal de Mafra informa que os servidores municipais entrarão em recesso de final de ano a partir do dia 25 de dezembro, retornando às atividades normais no dia 8 de janeiro de 2018, conforme previsto no Decreto nº 4078, de 07 de dezembro de 2017, que estabelece o recesso do final do ano.

HORÁRIOS DIFERENCIADOS NA SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde, a Policlínica Municipal – SUS – e todas as Unidades de Saúde ESFs estarão fechadas durante o recesso, exceto a Unidade de Saúde ESF Central, na qual serão realizados atendimentos para toda a população das 07 à s 19 horas, sem intervalo para almoço de segunda à sexta-feira (exceto dias 25/12 e 1º/01 – feriados). Serão oferecidas consultas médicas e odontológicas, serviços de enfermagem, vacinações, testes rápidos e demais serviços pertinentes à s unidades de saúde. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) permanecerá funcionando 24 horas, todos os dias.

Do dia 08 de janeiro ao dia 06 de fevereiro, os atendimentos da saúde também serão concentrados na ESF Central, das 7 às 19 horas, permanecendo as demais unidades fechadas. Para atender a população haverá seis médicos e demais profissionais – enfermeiros e técnicos -, tanto no período da manhã quanto no da tarde. Caso o usuário do SUS necessite apenas renovar receita médica no mês de janeiro, deve dirigir-se ao ESF Central ou à Policlínica. Quanto a visitas domiciliares, a Secretaria dispõe de duas equipes (uma para o período da manhã e outra para o da tarde) compostas por um médico e de um técnico de enfermagem para o desempenho desta atividade, podendo esta ser agendada pelo telefone: 3642-7775.

Também serão oferecidos serviços odontológicos do dia 08 de janeiro ao dia 06 de fevereiro no período matutino, das 7 às 13 horas, e a partir do dia 22 de janeiro a 06 de fevereiro, no período vespertino, das 13 às 19 horas.

Vale lembrar que tanto para atendimento médico quanto odontológico não é necessário marcar consultas, apenas comparecer ao ESF Central nesses períodos – recesso e mês de janeiro.

No dia 08 de janeiro a Secretaria da Saúde e Policlínica Municipal-SUS retornam ao expediente normal. As Unidades de Saúde ESFs voltam ao seu expediente normal dia 07 de fevereiro, das 7 às 16 horas.

EXPEDIENTE NORMAL

No dia 08 de janeiro a prefeitura e suas demais repartições públicas retornam com o expediente normal, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Os servidores da Prefeitura de Mafra desejam a todos os munícipes um feliz Natal e os aguardam em 2018 para atendê-los no que for necessário.

A Prefeitura de Mafra fica na Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Alto de Mafra. Telefone: (47) 3641-4000. Os endereços e telefones das secretarias e órgãos municipais estão disponíveis no site: www.mafra.sc.gov.br