Prefeitura de Mafra não adotará horário diferenciado de atendimento

Em virtude do início do horário de verão no último domingo (15), questionou-se a possibilidade da prefeitura de Mafra atender em horário diferenciado.

De acordo com a Administração Municipal, este ano não será adotado o horário de verão para as repartições públicas e autarquias municipais, a fim de não afetar a rotina dos munícipes.

Portanto, o horário de atendimento da prefeitura continua sendo das 8 às 12h e das 13h30 às 17h. Somente as Estratégias Saúde da Família (ESFs) atendem das 7 às 16h.