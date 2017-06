A Prefeitura do Município de Mafra comunica que não haverá expediente nos órgãos e autarquias da administração municipal no dia 16 de junho. Conforme Decreto n° 3995 de 20 de janeiro de 2017, o dia 16, sexta-feira, é considerado como ponto facultativo, em virtude do feriado nacional de Corpus Christi, no dia 15 de junho, quinta-feira.