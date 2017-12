Prefeitura de Mafra pagou segunda parcela do 13º aos servidores na quinta-feira

A Prefeitura de Mafra fez na última quinta-feira, 14, o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais. A informação é do Secretário da Fazenda e Planejamento, Enalto de Oliveira Gondrige. O prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, lembrou que em julho já foi paga a primeira parcela. “Foi uma oportunidade do servidor dispor de um dinheiro significativo no meio do ano que possibilitou quitação de seus débitos e uma forma de colocar as contas em dia, ficando esta segunda parcela para as celebrações do final de ano”.

COMPRAS DE NATAL

Ao todo o pagamento foi R$ 1.261.075,54 incluindo todas as secretarias. Essa segunda parcela possibilita a realização das compras de Natal, representado uma injeção de recursos no comércio local. O secretário da Fazenda e Planejamento contou que nesse momento foi pago 50% dos vencimentos dos servidores, já com os descontos, uma vez que na primeira parcela o valor foi líquido, sem descontos.

DICAS DO PROCON

O PROCON de Mafra dá algumas dicas para as compras de final de ano.

РEvite comprar produtos em camel̫s, pois ṇo oferecem nenhum tipo de garantia.

– Nas compras pela internet tenha o cuidado de escolher sites de confiança. Para ter certeza de que uma loja existe, verifique se o número do CNPJ da empresa é verdadeiro no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br. Nunca pague suas compras com depósito em conta corrente de terceiros, elas devem estar no nome da loja virtual.

РAo comprar exija sempre a nota fiscal, ela ̩ sua ̼nica garantia caso ocorra algum problema.

– Antes de ir à s compras pesquise o que as pessoas que você irá presentear gostariam de ganhar. Se sair à s compras já com a ideia do que vai procurar fica mais fácil não errar no presente e acabar comprando o que não pretendia.

РPesquise bem antes de comprar. Nem sempre o primeiro lugar que voc̻ entrou tem o melhor pre̤o.

– Em caso de financiamento ou crediário, além da nota fiscal, o consumidor não pode esquecer de exigir uma cópia do contrato.

– Troca não é obrigatória, portanto se você quer fazer esta prática deixe pactuado com a loja . Caso contrário não cabe reclamação.

O PROCON de Mafra fica na Rua Dr. José Boiteux, 41, esquina com Rua Independência. Telefones: 3642-5822 – 3642-4378. E-mail: procon@mafra.sc.gov.br / proconmafra@gmail.com.