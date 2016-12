Prefeitura de Mafra realiza obras em estradas do interior

Com a finalidade de melhorar as condições de trafegabilidade para o transporte coletivo, escolar, produtores de leite, escoamento de safra e para os moradores em geral que utilizam diariamente as estradas do interior, o município de Mafra está dando sequência aos trabalhos de patrolamento e empedramento dos pontos mais críticos.

Nesse sentido já realizou trabalhos na estrada geral das localidades de Butiá dos Carvalho, Butiazinho e Lagoa Seca (Bela Vista), além da estrada Guarupu, onde também foi feita a troca das manilhas, de 40 para 60 cm, daquele bueiro. Recentemente iniciou a reconstrução da ponte sobre o rio da Areia, localizada na Vila Grein, toda refeita em madeira, numa extensão 14 metros.

É necessário que as estradas estejam em bom estado para garantir a segurança do transporte de estudantes e dos munícipes, bem como para dar condições para que a riqueza do nosso interior possa ser transportada.