Prefeitura de Mafra repassará mais de R$ 10 milhões ao hospital até 2020

Na tarde da quinta-feira (23), a Prefeitura de Mafra assinou um convênio de Especialidades Médicas de Plantão/Sobreaviso a Associação de Caridade São Vicente de Paulo, mantenedora do HSVP no valor de R$ 10.350.00,00.

O valor será para a manutenção dos serviços médico-hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O repasse será dividido em 41 parcelas mensais, divididas em blocos de cinco, 12 e 24 parcelas, até dezembro de 2020.

A Prefeitura de Mafra justifica que o valor a ser repassado é para o HSVP manter os serviços de atendimento à população, principalmente nos serviços de média e alta complexidade.

O presidente do hospital, por sua vez, falou da capacidade da intuição na prestação de serviços. “O hospital é uma referência em serviços da nossa região, e diante do aumento considerável das despesas, esperamos contar com o apoio do gestor municipal junto aos municípios de Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo e Major Vieira na utilização de recursos para que juntos venhamos a contribuir para a melhora constante no Hospital São Vicente de Paulo”, – explanou.

QUESTIONAMENTOS

Mediante os valores expressivos e os recentes investimentos na nova UPA, alguns questionamentos são pertinentes: e a UPA, que recentemente foi inaugurada como fica, para que servirá?

Sabemos que a Unidade de Pronto Atendimento é para os serviços de baixa complexidade e que o PA do hospital seria a porta de entrada para os serviços de média e alta complexidade, agora que o município de Mafra iria bancar tudo isso ninguém sabia.

Por que esse investimento de mais de R$ 10 milhões não pode ser feito na UPA, já que a Prefeitura gasta um dinheiro razoável na unidade? Em vez do auxiliar o hospital a arrecadar verbas de outros municípios, este dinheiro das outras cidades também não poderia ser aplicado na UPA?

Valores altos, mais de R$ 2,5 milhões ao ano, até 2020 serão repassados ao hospital, precisamos de mais transparência na utilização das verbas destinadas a saúde. O HSVP recebeu nos últimos anos um grande aporte de dinheiro público para investimentos. Será que e o retorno destas verbas para o usuário do SUS estão na mesma proporção?