Presidente da Epagri participa em Mafra do Dia de Ação de Governo

A intenção é promover a aproximação do governo central com todas as regiões do estado

Nesta quinta-feira 26, o presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri, Luiz Ademir Hessmann, participou, em Mafra e em Campo Alegre, da iniciativa “Dia de Ação de Governo”.

É a terceira vez que a região da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra recebe o projeto desenvolvido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, vinculada à Casa Civil, a pedido do governador Raimundo Colombo. A intenção é promover a aproximação do governo central com todas as regiões do estado, disseminando a descentralização e compartilhando informações com os moradores e as entidades de cada região, conhecendo os seus anseios.

O Dia de Ação de Governo é realizado simultaneamente em várias ADRs do estado, que recebem secretários setoriais ou presidentes de empresas públicas e autarquias, proporcionando a todos a oportunidade de conhecer obras e de conversar com a imprensa, lideranças da região e comunidade em geral.

Nesta edição do evento, o dia começou no auditório da Amplanorte, com uma roda de conversa entre o presidente e os extensionistas e administrativos da Gerência Regional da Epagri em Mafra. Logo em seguida, Hessmann falou sobre as ações da empresa no estado e na região e pôde ouvir agricultores, presidentes de sindicatos rurais, secretários de agricultura dos municípios, além de políticos e lideranças regionais.

“Viemos a Mafra buscando ouvir a sociedade, até mesmo seus problemas, além de comemorar as boas ações que o governo de Santa Catarina faz na região. Nos últimos três meses nós, na Epagri, realizamos todo um planejamento para os próximos quatro anos na agricultura e ficou muito bem identificado, em cada município, o que as prefeituras, os sindicatos rurais, as secretarias de agricultura e as entidades organizadas querem da agricultura neste período futuro. E é em cima disso que nós estamos trabalhando para dar as respostas mais claras. Respostas, aqui no planalto norte, principalmente na questão dos grãos, do leite, das hortaliças e em todo um movimento muito forte que fazemos na direção da agricultura limpa, ou seja, dos produtos orgânicos”, explicou Hessmann ao fim do encontro.

Ainda pela manhã, o presidente da Epagri visitou a metalúrgica que está desenvolvendo uma máquina específica para o plantio de mudas de pasto perene, direcionada para o programa Planorte Leite.

Após o almoço, Hessmann visitou uma propriedade em Mafra onde será realizado, no final de novembro, o Dia de Campo da Olericultura promovido pela Epagri. Na área o presidente pôde comprovar as ações e práticas empregadas pela Epagri para alavancar o cultivo de culturas como o pimentão, a batata e o tomate, entre outras.

Em seguida, a comitiva composta pelo presidente da Epagri, pelo secretário executivo da ADR Mafra, Abel Schroeder, pela gerente regional da Epagri, Bernadete Grein, além de extensionistas da empresa e gerentes da agência, seguiu até o município de Campo Alegre para visitar dois empreendimentos geridos por jovens apoiadas pelo SC Rural, por meio do curso de formação em Liderança, Gestão e Empreendedorismo: um laticínio e uma pousada de turismo rural. Nos depoimentos as jovens ressaltaram a importância do curso para a definição de seus projetos, que acabaram se tornando realidade e uma importante fonte de renda.

“É muito importante manter a parceria entre todos aqueles que representam o governo do estado na nossa região. A ADR Mafra mantém uma relação muito boa e estreita com a Epagri, bem como com os demais órgãos como a Cidasc, a Celesc, a Casan e tantos outros que fazem parte do Colegiado Regional de Governo. Assim, podemos conhecer os projetos e ações de cada um, exemplo deste apoio às jovens do meio rural, que puderam desenvolver empreendimentos que se diferenciam, não só no planalto norte, mas em todo o estado”, declarou o secretário Abel ao visitar as propriedades.