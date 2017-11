PRF em Mafra realizou evento em homenagem ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trânsito

Na Base Operacional foram realizadas abordagens educativas para alertar aos condutores e passageiros sobre a responsabilidade de seguir as normas de trânsito no intuito de que mais tragédias não aconteçam

No último dia 20 (domingo) foi celebrado o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito (WDR, World Day of Remembrance, em inglês). A data é lembrada anualmente, sempre no terceiro dia do mês e foi idealizada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com a ONU, todo ano morrem cerca de 1,25 milhão de pessoas em acidentes de trânsito no mundo. O número de feridos varia entre 30 e 50 milhões de pessoas. Brasil, China e Índia respondem por 40% das mortes globais de acidentes devido ao tamanho da população e à taxa de motorização.

Em Mafra a data não passou em branco. A Delegacia Regional da PRF realizou nesta sexta-feira (24) um evento alusivo a data na Base Operacional, próximo ao trevo do Jardim América. Durante o evento os policias rodoviários realizaram abordagens educativas para alertar aos condutores e passageiros de veículos sobre a responsabilidade de seguir as normas de trânsito. Durante o evento aconteceu um culto ecumênico e o superintendente da PRF em Santa Catarina, inspetor Magno, fez uso da palavra para lembrar a data e a importância da conscientização de cada motorista na condução de seus veículos para que mais tragédias não aconteçam em nossas vias e estradas.

DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DE TRÂNSITO

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito foi criado em 1993, pela Road Peace, uma organização do Reino Unido, em prol das vítimas de acidentes rodoviários. Desde então, a Road Peace, a Federação Europeia e as organizações parceiras, realizam essa mobilização em todo o mundo.

Em outubro de 2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 60/5 para melhorar a segurança rodoviária no mundo. A resolução convida os Estados-Membros e a comunidade internacional a designar o terceiro domingo de novembro como o Dia Mundial de lembrança às Vítimas da Estrada.

A celebração deste dia é uma oportunidade para aumentar a consciência pública em relação ao custo dos acidentes rodoviários para as comunidades, e enfatizar a necessidade de intensificar os esforços para controlar este importante problema de saúde e desenvolvimento de apoio às vítimas.