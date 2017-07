Produtores rurais catarinenses terão acesso a 355 treinamentos gratuitos em julho

A capacitação de conservação do solo na fumicultura ocorrerá nos dias 06 e 07 em Canoinhas. Para participar, o produtor deve procurar o Sindicato Rural do município

Mensalmente o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/SC), órgão vinculado com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC) promove cursos totalmente gratuitos para os produtores rurais catarinenses. A intenção é oportunizar qualificação no meio rural aprimorando a gestão e garantindo o nível de excelência das propriedades rurais catarinenses, além de elevar a rentabilidade dos produtores.

No mês de julho serão promovidos 355 treinamentos e qualificados aproximadamente 5.680 produtores, trabalhadores e empreendedores rurais em Santa Catarina. Os treinamentos podem ser acessados no site do Senar/SC (www.senar.com.br) com as especificidades de carga horária, local e data de realização. Para participar, o produtor deve procurar o Sindicato Rural do município.

VEJA ALGUNS CURSOS

O Norte do Estado ter√° nos dias 04 e 05 o curso de floricultura em Irine√≥polis. Nos dias 05 e 06 o munic√≠pio de Porto Uni√£o receber√° o treinamento em cria√ß√£o de bezerras e novilhas. A capacita√ß√£o de conserva√ß√£o do solo na fumicultura ocorrer√° nos dias 06 e 07 em Canoinhas. O munic√≠pio de Corup√° receber√° no per√≠odo de 12 a 14 a qualifica√ß√£o em opera√ß√£o e manuten√ß√£o no corte de √°rvores com motosserra. No per√≠odo de 17 a 20 o curso de insemina√ß√£o artificial em bovinos ser√° promovido em Campo Alegre. Encerrando o m√™s de julho e iniciando o de agosto est√° marcado para os dias 31 e 1¬ļ o treinamento de fruticultura ‚Äď manejo do pomar.

Na regi√£o do Vale do Itaja√≠ ocorrer√° nos dias 05 e 06 a qualifica√ß√£o em turismo rural ‚Äď produtos artesanais como recursos tur√≠sticos em Guaramirim. Para os dias 10 e 11 est√° programada a capacita√ß√£o em primeiros socorros no munic√≠pio de Benedito Novo. Nos dias 11 e 12 a cidade de Rio do Oeste ter√° o curso de conserva√ß√£o do solo. O treinamento de fluxo de caixa da atividade rural ocorrer√° em Petrol√Ęndia no dia 13. No per√≠odo de 14 a 17 ser√° realizado em Jaragu√° do Sul o curso de cultivo de plantas medicinais. Nos dias 25 e 26 ocorrer√° em Massaranduba a capacita√ß√£o em olericultura org√Ęnica.

Para a regi√£o Sul est√° programado o treinamento de implanta√ß√£o e manejo de pastagens nos dias 11 e 12 em Angelina. A capacita√ß√£o de boas pr√°ticas de manipula√ß√£o de alimentos para agroind√ļstrias est√° programada para os dias 12 e 13 em Governador Celso Ramos. Os munic√≠pios de Balne√°rio Arroio do Silva e Bigua√ßu receber√£o, respectivamente, nos dias 13 e 14, os cursos de inclus√£o digital rural ‚Äď inform√°tica b√°sica e meliponicultura. Nos dias 20 e 21 o munic√≠pio de Palho√ßa ter√° o treinamento em confeitaria e, no mesmo, per√≠odo Jaguaruna contar√° com o de cultivo hidrop√īnico de hortali√ßas.

Na regi√£o da Serra Catarinense ser√° promovida a capacita√ß√£o em artesanato em tear com l√£ de ovelha em Campo Belo do Sul no per√≠odo de 06 a 11. O munic√≠pio de Alfredo Wagner ter√° no per√≠odo de 10 a 12 o curso de opera√ß√£o e manuten√ß√£o de tratores e implementos agr√≠colas. Nos dias 11 e 12 ser√° realizado em Correia Pinto a qualifica√ß√£o em derivados do leite. Lages receber√° nos dias 13 e 14 o treinamento em boas pr√°ticas de manipula√ß√£o de alimentos para agroind√ļstrias. Nos dias 18 e 19 ser√° desenvolvido em Bom Retiro a capacita√ß√£o em casqueamento e ferrageamento de equ√≠deos. Nos dias 25 e 26 ocorrer√° em Anita Garibaldi a qualifica√ß√£o em aproveitamento integral de alimentos.

Para a regi√£o do Meio Oeste est√° programado o curso de seguran√ßa e sa√ļde no trabalho com agrot√≥xicos no per√≠odo de 05 a 07 em Ca√ßador. Nos dias 10 e 11 o munic√≠pio de Treze Tilias receber√° o treinamento em processamento de carne su√≠na. A qualifica√ß√£o de bordados em chinelos ser√° realizada em Herval do Oeste nos dias 11 e 12. A cidade de Abdon Batista ter√° nos dias 18 e 19 a capacita√ß√£o em beneficiamento e conserva√ß√£o de pescado. Nos dias 20 e 21 ocorrer√° em Calmon o curso de organiza√ß√£o da propriedade rural ‚Äď programa 5S. A qualifica√ß√£o em opera√ß√£o e manuten√ß√£o de motosserra no corte de √°rvores ser√° realizado em Campos Novos no per√≠odo de 24 a 26.

Entre os treinamentos programados para a regi√£o Oeste est√° o de reflorestamento nos dias 10 e 11 em Abelardo Luz. No per√≠odo de 12 a 14 ocorrer√° em Ipumirim a capacita√ß√£o em opera√ß√£o e manuten√ß√£o de motosserras no corte de √°rvores. No per√≠odo de 13 a 16 o munic√≠pio de Faxinal dos Guedes ter√° o programa empreendedor rural. A qualifica√ß√£o em conservas de frutas, hortali√ßas e temperos ser√° realizada em Abelardo Luz nos dias 18 e 19. O munic√≠pio de Conc√≥rdia ter√° o curso de emiss√£o de nota fiscal eletr√īnica do produtor rural. Nos dias 25 e 26 Coronel Freitas receber√° a capacita√ß√£o em cria√ß√£o de bezerras e novilhas.

Na regi√£o Extremo Oeste ser√° promovida a qualifica√ß√£o em aumento da produtividade do mel nos dias 04 e 05 em Palmitos. Nos dias 06 e 07 ocorrer√° em S√£o Carlos o curso de cria√ß√£o de abelha rainha. O treinamento de produ√ß√£o caseira de massas para congelamento ser√° desenvolvido nos dias 10 e 11 em Palma Sola. No dia 11 o munic√≠pio de Itapiranga ter√° a capacita√ß√£o em emiss√£o de Guia de Tr√Ęnsito Animal (e-GTA). Nos dias 11 e 12 acontece a qualifica√ß√£o em opera√ß√£o e manuten√ß√£o de ordenhadeiras na cidade de Riqueza e o munic√≠pio de Jupi√° ter√° nos dias 20 e 21 o curso de jardineiro.