Proerd de Mafra forma 877 novos proerdianos

A solenidade foi realizada no ginásio da Escola de Educação Básica Santo Antonio, e contou com a presença do comandante interino da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), major Marcelo Pereira, autoridades, familiares dos formandos, diretores e professores das escolas de Mafra e policiais militares

Aconteceu nas noites de quarta-feira, 6, e quinta-feira 7, em Mafra, a formatura de 877 alunos do 5º ano do ensino fundamental das redes estadual, municipal e particular de ensino que concluíram o Programa Educacional de Resistências às Drogas e a Violência (Proerd), totalizando a marca de 13.638 alunos formados no município.

A solenidade foi realizada no ginásio da Escola de Educação Básica Santo Antonio, e contou com a presença do comandante interino da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), major Marcelo Pereira, autoridades, familiares dos formandos, diretores e professores das escolas de Mafra e policiais militares.

Foram homenageados os diretores e diretoras das escolas, professores e professoras que participaram do Proerd em 2017, além dos alunos destaques de cada turma, que foram escolhidos através das redações desenvolvidas ao final das 10 lições que compõem o programa. Também foram referenciados dois professores que irão se aposentar e dois policiais militares do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública (CTISP) da Gemfa que estão concluindo seu tempo de serviço, pelo apoio dedicado ao Proerd.

Com o apoio do Conselho da Comunidade de Mafra, da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL), do Sicoob Credinorte e da Associação Beneficente de Amparo aos Munícipes (ABAM) foram sorteados entre os formandos 30 tablets. Cada aluno recebeu além do certificado o mascote do Proerd, o simpático leão Daren, que foram patrocinados pela Prefeitura Municipal de Mafra.

Durante a sua fala, o comandante interino da Gemfa, major Marcelo Pereira, enfatizou a importância do programa como ação preventiva ao uso de drogas e agradeceu aos apoiadores do programa, parabenizou aos formandos e aos Instrutores Proerd.