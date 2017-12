Professor do “Excelência” lança álbum fotográfico e poético sobre Mafra

Após organizarem um acervo fotográfico de linha científica, num blog com o tema: “O Brasil na Era do Gelo”, surge na cabeça do professor de geografia do colégio Excelência, Ricardo Corrêa e equipe de apoio, reestruturar o projeto, através de novas ideias, reeditando-as de forma diferenciada num book de fotos, após denominado de: “Mafra 100 anos, do Subjetivo ao Objetivo, do Local para o Global”.

O livro é também uma homenagem aos 100 anos de Mafra, apresentando um mix de fotos da cidade e pequenos versos poéticos, construídos após uma seleção de frases criadas em sequência pelos próprios alunos do colégio. Os motivos retratados diversos: paisagens urbanas e rurais, evidenciando ruas, construções antigas e turísticas, a natureza viva, além dos desenhos construídos pelos alunos do colégio.

O professor Ricardo comentou ao público presente, que “o álbum é de tiragem única e não – comercial – e foi criado de maneira colorida, livre e despojada, com atividades artístico-criativas que refletem as visões dos alunos participantes do projeto sobre seus diferentes ângulos.

O título do álbum: “O Subjetivo ao Objetivo, do Local para o Global”, exemplifica a transformação do que era objetivo (ciência), em subjetividade (arte) e o que era local passou a ser global, já que vivemos hoje no mundo da globalidade”. Esse álbum, segundo explica o seu idealizador, professor Ricardo Corrêa, “é antes de mais nada, uma grande expressão de liberdade dos alunos do colégio”.

Após a explanação do professor Ricardo (que agradeceu a todos que contribuíram no projeto e exibiu aos presentes um áudio de apresentação, dos trabalhos contidos no álbum.