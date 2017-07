Professora mafrense participa do projeto “Missão Pedagógica no Parlamento” em Brasília-DF

A professora de geografia, Giseli de Lorena, participou do projeto da Câmara dos Deputados, “Missão Pedagógica no Parlamento”, que tem o objetivo de capacitar profissionais da educação em temas como democracia e cidadania.

Gisele começou a lecionar geografia no Colégio Barão de Antonina de Mafra e está a cerca de um ano em Corupa, conta ter conhecido o projeto em 2014, onde ficou interessada pelos temas abordados e seu propósito que é de repassar o conhecimento ao alunos da rede pública de ensino, mostrando que o ato de democracia não é somente no momento de votar no dia da eleição.

Como em 2014 não conseguiu fazer a inscrição, colocou a participação no projeto com uma missão. E neste ano conseguiu fazer a inscrição e passou no processo seletivo chegando a etapa presencial onde apenas dois professores de cada estado podem participar.

A professora disse que após ficar uma semana em Brasília participando da qualificação profissional, conheceu de perto como funciona o trabalho do poder legislativo, os trabalhos dos senadores e deputados. Tiveram a oportunidade de observar os trabalhos das comissões e simularam um debate e votação sobre a reforma política. Conhecimento este que ela tem como missão de passar para o maior número de alunos e professores.

Segundo Gisele é importante que outros profissionais da educação participem deste projeto para que os temas de democracia e cidadania sejam trabalhados mais afundo nas escolas.

CONHEÇA O PROJETO MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO

Professores, coordenadores e orientadores pedagógicos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas de todo o Brasil participam, de 26 a 30 de junho, do encontro presencial da sétima edição do Missão Pedagógica no Parlamento 2017, programa da Câmara dos Deputados de capacitação em educação para democracia.

O grupo de 54 pessoas foi selecionado com base no desempenho obtido no curso à distância “Educação para Democracia e o Parlamento”. As vagas foram distribuídas pelo critério de duas por estado e Distrito Federal.

O módulo presencial, com carga horária de 40 horas, aborda conhecimentos relacionados à educação para a democracia nas escolas e temas relativos às instituições democráticas, em especial, noções sobre o papel institucional da Câmara dos Deputados e as funções do Parlamento. São privilegiadas as metodologias participativas e vivenciais, como aulas dialogadas, oficinas, simulações e debates.

Entre os objetivos do programa Missão Pedagógica no Parlamento está o de contribuir para a valorização da escola como espaço privilegiado para a vivência de experiências e valores democráticos. Outra finalidade é a disseminação de conhecimentos sobre o Poder Legislativo, ressaltando o papel institucional da Câmara dos Deputados como promotora da democracia.

O encontro presencial ocorrerá no auditório do Cefor e nos plenários de comissões.