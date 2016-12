Professores pesquisadores do CENPALEO/UnC partem para a Antártida

Nesta quarta-feira (28) os pesquisadores do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado (CENPALEO), juntamente com os professores da UnC, Dr. Luiz Carlos Weinschütz (Geólogo e Estratígrafo), MSc. Everton Wilner (Biólogo e Paleontólogo) e MSc. João H. Z. Ricetti (Biólogo e Paleontólogo) partirão rumo a Antártida, onde participarão do XXXV Operantar, Programa de Operações na Antártida, realizado pela Marinha do Brasil.

O grupo de pesquisadores Riomafrenses partirá via aéreo de Curitiba até Santiago, no Chile, e estará se apresentando no Navio Almirante Maximiliano no dia 29 na cidade chilena de Punta Arenas, que zarpará rumo à Península Antártica no dia 02 de janeiro, com previsão de chegado ao local de acampamento no dia 10 do mesmo mês, onde permanecerão por aproximadamente 45 dias realizando coleta de fósseis pelo projeto PaleoAntar, coordenado pelo Prof. Dr. Alexander Kellner do Museu Nacional/UFRJ, com a participação de pesquisadores das universidades UFU, UFES, UFPE.

Este projeto é uma continuidade das pesquisas realizadas no último ano, que contou com a participação do geólogo Luiz C. Weinschütz, e que proporcionou a oportunidade de inclusão no programa de mais dois profissionais da UnC. Segundo Luiz, “a experiência vivida na Antártida foi única, sendo considerado um campo imenso para pesquisas, e agora com a participação de jovens paleontólogos da UnC (Everton Wilner e João Ricetti) esperamos criar uma linha de pesquisa própria, e quem sabe futuramente teremos projetos da UnC sendo aprovados para a Antártida”.

A equipe pretende representar da melhor maneira possível a UnC bem como toda a comunidade Riomafrense, assim como fez o Prof. Dr. Oscar Rösler, paleontólogo mafrense, que na década de oitenta realizou pesquisas neste continente gelado, ainda nos primórdios da pesquisa Brasileira na Antártida. Além da produção científica, a equipe de pesquisadores mafrenses pretende realizar palestras para a comunidade e escolas, assim como promover uma exposição fotográfica desta expedição. Os pesquisadores aproveitam para agradecer a todos que de uma forma ou outra colaboraram com os pesquisadores na participação deste projeto, como os vários profissionais da saúde, gerentes de bancos, demais colegas de trabalho, a Prefeitura de Mafra, e a Universidade do Contestado pelo apoio financeiro e incentivo ao desenvolvimento de pesquisas. Agradecimento especial aos familiares dos pesquisadores pelo apoio e motivação, e principalmente pela compreensão neste longo período ausente.