Profissionais mafrenses se destacam no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia

Representando o município de Mafra e o Estado de Santa Catarina, no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, (Salvador – Bahia – de 12 a 15 /09), as profissionais da Secretaria Municipal de Saúde: Helen Lagos Guimarães, (fonoaudióloga) e Lívia dos Santos Paula (psicóloga), trouxeram duas importantes premiações ao nosso município: o primeiro lugar, pela Campanha de Amamentação (Helen e Lívia) e o terceiro lugar pela desenvolvimento da campanha: Disfagia, (transtornos de deglutição – nutricionista Andrielen Marciliak). Profissionais da Saúde do Rio Grande do Sul ficaram com o segundo lugar, no item: “Campanha de Amamentação”.

Ambas as campanhas, foram igualmente direcionadas durante o último mês de agosto, (agosto dourado), ao público-alvo: mafrenses usuários do SUS, através de diversas ações efetivas, desenvolvidas com a coordenação e apoio do NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família e dos departamentos municipais de Fonoaudiologia; (reabilitação); Psicologia e de Nutrição, equipes ESFs – (Estratégia – Saúde da Família). Entre as atividades aplicadas pelas equipes da saúde municipal, estavam: distribuição de materiais informativos e palestras educativas; encaminhados ás pessoas via unidades de saúde (ESFs), atendimentos individuais, cursos para gestantes e divulgação na mídia.