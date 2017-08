Programa Corujão da Saúde pode ser criado em Mafra

Nesta semana, os vereadores mafrenses apresentaram o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa “Corujão da Saúde”.

O objetivo do projeto é o atendimento de consultas e exames no período noturno nas unidades de saúde.

O projeto de lei propõe que os hospitais e clínicas da rede pública, particular e filantrópica possam ofertar consultas e exames extras em horários alternativos, preferencialmente das 18 horas à meia noite, levando em conta a capacidade ociosa de cada local.

Além disto, os vereadores propuseram que o Poder Executivo fique autorizado a dar preferência para que as consultas e os exames sejam feitos no serviço mais próximo da casa do paciente. Também autoriza ao Poder Executivo a disponibilizar equipes para organização e desenvolvimento do programa.

Por fim, o projeto de lei determina que as despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria do Executivo. Os vereadores se uniram em prol da saúde mafrense por acreditarem que o Corujão da Saúde poderá acabar com a fila de espera para realização de exames médicos e consultas na rede pública de Mafra.