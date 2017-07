Programa de emagrecimento encerra grupos com resultados positivos em Mafra

Compartilhar no Facebook

No mês de junho ocorreu o encerramento de dois grupos de emagrecimento, sendo um na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Guilherme Ganzert, no Faxinal e outro no ESF Vereador Edson Luís Schultz, na Restinga.

Os grupos foram orientados pela nutricionista Andriéllen Marciniak que contou com o apoio de uma psicóloga – Lívia dos Santos Paula-, da educadora Física – Kamila Krajewsky, e da fisioterapeuta – Fernanda Caroline Jungles, todas profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

JORNADA

Durante três meses as participantes com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade participaram de encontros presenciais realizados semanalmente, nos quais receberam informações sobre alimentação saudável, prevenção de doenças relacionadas à obesidade, dicas e receitas nutritivas, comportamento alimentar, apoio emocional e prática de exercícios físicos e alongamentos. Vale destacar que o programa tem como objetivo estimular a redução de peso de forma saudável incluindo alimentação adequada e atividade física.

A nutricionista falou sobre a importância desse trabalho. “O grupo se torna uma fonte de apoio, onde os participantes tem a possibilidade de compartilhar experiências e buscar incentivo através das vivências compartilhadas. O grupo contribui para melhoria da saúde em geral, além de qualidade de vida e autoestima”, explicou.

As participantes agradeceram a oportunidade e parabenizaram a Secretaria Municipal de Saúde pela atitude em gerar saúde de formas diferentes.