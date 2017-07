Programa Jovens Empreendedores em Mafra realiza formação de professores

Há quatro anos os alunos que frequentam do 1º ao 5º ano nas escolas municipais participam do programa Jovens Empreendedores – Primeiros Passos, desenvolvido numa parceria entre o SEBRAE e Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Ao todo, nove escolas da rede municipal de ensino e a APAE estão envolvidas, contabilizando cerca de 450 alunos. De acordo com a Secretária da pasta, Estela Maris Bergamini Machado, “o ano de 2017 dá continuidade ao aprendizado proporcionado nos anos anteriores”.

As escolas que participam são: EMEF Amola Flecha, EMEB Colônia Ruthes, EMEF São Lourenço, EMEF Campo da Lança, EMEF Mário de Oliveira Goeldner, EMEB Augusta Vitória, EMEB Avencal do Saltinho, CEM Beija Flor, EMEB Avencal São Sebastião e APAE.

FORMAÇÃO

Durante a manhã e tarde da última quarta-feira (05), 20 professores participaram de um curso (formação) para conhecerem os objetivos e a estrutura geral do programa. O ministrante foi o consultor de empreendedorismo do SEBRAE, Clóvis Alessio. Na ocasião também foi realizada a entrega do material didático-pedagógico aos participantes. “É gratificante continuarmos com esta parceria que proporciona trabalhar em sala de aula o tema empreendedorismo, já visando uma educação voltada para o futuro do aluno”, destacou a secretária. Ela também deu às boas-vindas ao consultor, agradecendo ainda a participação dos professores nesta etapa.

PROPOSTA SEBRAE

A proposta do SEBRAE para o ensino fundamental visa à educação empreendedora. Ela incentiva os alunos a buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito de coletividade. A ideia é a de que a educação deve atuar como transformadora desse sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores. Leva o aluno a pensar, a fazer e a aprender, que são as características fundamentais dos empreendedores, além do fato de que o conhecimento que o aluno adquire é levado para o futuro.

As temáticas programadas para o Ensino Fundamental nas escolas municipais do 1º ao 5º ano são: 1º ano – O mundo das ervas aromáticas; 2º ano – Temperos naturais; 3º ano – Oficina de brinquedos ecológicos; 4º ano – Locadora de produtos; 5º ano – Sabores e cores.