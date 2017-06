Programa “Mulheres e Cidadania” chega a Mafra

Nesta quinta e sexta-feira a unidade móvel do programa estará nas localidades de Bela Vista do Sul e Vila Ruthes

As localidades de Bela Vista do Sul e Vila Ruthes, em Mafra receberão nos dias 1 e 2 de junho, o ônibus Lilás do programa “Mulheres e Cidadania”, direcionado às mulheres que vivem nas áreas rurais. Nesses dias, das 9h às 17h nos pátios das Igrejas daquelas localidades, serão realizadas atividades de saúde, beleza, lazer, cultura, motivação e cidadania.

A unidade móvel, oferecida pelo governo federal em parceria com o estado de Santa Catarina e os municípios, é preparada para transitar em áreas rurais e está equipada com salas para o atendimento individual. Em Mafra a parceria é da ADR, com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social e seus órgãos, com apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Epagri e Cidasc.

A Secretaria de Assistência Social de Mafra, reforçou o convite para que as mulheres participem, pois haverá consultas médicas, testes rápidos de HIV, Sífilis, aferição de pressão arterial e diabetes. “Na área de beleza teremos equipes de profissionais de cabelo, unha e sobrancelha, sendo um dia dedicado às mulheres do interior”, declarou a secretária. E informou que haverá recreação para as crianças.

TRANSPORTE

Para as mulheres que não tem transporte, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais fornecerão van e microônibus que farão o seguinte itinerário:

– Vila Ruthes: Van com saída às 12h30min da antiga escola do 21;

– Bela Vista do Sul: Microônibus no período da manhã com saída às 8h da Igreja do Saltinho, com retorno previsto para as 11 horas.

– Bela Vista do Sul: Microônibus no período da tarde com saída às 12h30min da Igreja de Augusta Vitória, passando pela Vila Shafascheck, (Os moradores podem esperar nas laterais das estradas) seguindo até a Igreja do Avencal do Santinho, com sentido a Igreja da Vila Ruthes. Retorno previsto às 16h.