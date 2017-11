Projeto “Cidadão do Bem” do SESC levou serviços à população mafrense

A realização da 3º edição do projeto “Cidadão do Bem”, no último sábado (18), pelo SESC em parceria com a Prefeitura de Mafra e apoiadores, cumpriu a sua finalidade de levar serviços ao cidadão que não tem acesso a eles. O público participou das atividades apresentadas, apesar o tempo chuvoso da manhã de sábado. O evento aconteceu nas dependências da Escola Mário de Oliveira Goeldner e ofereceu serviços básicos e essenciais, entre eles oficinas recreativas, orientação judiciária, oficinas profissionalizantes, recreação, avaliações de saúde, massoterapia, entre outros.

O torneiro mecânico Jailson Siqueira, de 44 anos, participou com a esposa Claudia e os filhos Tiago e Daniela. Fez testes de glicemia e aferiu a pressão. Também participou de uma simulação das dificuldades de uma pessoa idosa ao caminhar, sentar, levantar, enxergar e ouvir. Para eles essas ações são importantes para a população que pode cuidar da sua saúde. “Com os testes pude saber como evitar a diabetes e colesterol, por exemplo e ainda sentir as dificuldades dos idosos para eu ver como vai ser no futuro. Achei bastante difícil mover braços, pernas, sentar e levantar”, afirmou.

O Executivo mafrense agradeceu ao SESC e parceiros comprometidos que possibilitaram ao “Cidadão do Bem” levar mais cidadania e serviços gratuitos à população carente, proporcionando a inclusão social.

De acordo com o diretor da escola, Ricardo Bergamini, nesse dia “foi formada uma grande rede de parcerias em prol do desenvolvimento social, para o acesso a serviços básicos à comunidade, fomentando a responsabilidade, o respeito, a cooperação e a solidariedade”.

SESC EM SANTA CATARINA

O projeto “Cidadão do Bem” aconteceu simultaneamente em onze cidades do Estado, com a participação de diversos parceiros locais e voluntários. A iniciativa levou gratuitamente serviços básicos e essenciais às populações de Blumenau, Brusque, Canoinhas, Curitibanos, Itajaí, Jaraguá do Sul, Mafra, Porto Belo (org. SESC em Tijucas), Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão.