Projeto de lei autoriza a publicação do Guia da Saúde em Mafra

Nesta semana, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 04/2017 que autoriza a publicação de material informativo sobre os serviços prestados pela Rede Municipal de Saúde de Mafra, denominado como “Guia da Saúde. Os autores são Cláudia Maria Bus (PTB) e Dimas Humenhuk (PTB).

Segundo os vereadores autores, o objetivo é orientar os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre quais os locais certos para cada tipo de serviço oferecido pela Rede de Saúde Municipal.

No guia deverá constar informações sobre os serviços oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento da cidade. Contendo as seguintes informações: endereço, horário de funcionamento diário e de plantões, especialidades médicas, especificação dos exames laboratoriais, vacinas oferecidas e a relação de hospitais conveniados ao SUS.

Para os vereadores, a possibilidade do Poder Executivo investir em um Guia da Saúde ajudará as pessoas procurarem as unidades médicas de acordo com seus problemas de saúde. Assim, agindo de forma preventiva e combatendo os problemas de saúde na fase inicial da doença.