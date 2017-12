Projeto de lei que aumentaria valor do IPTU em Mafra será retirado da Câmara Municipal

O prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, recebeu na última quinta-feira (30), uma comissão formada pelos vereadores Adilson Sabatke, João Carlos Reiser, Vanderlei Peters, Cirineu Corrêa Cardoso, Elcion José Peters, Valdir Sokolski, Marise Valério Bráz de Oliveira e Eder Gielgen para discutir com mais profundidade o projeto de lei complementar nº 10 (PLC 10 – que aprova a Planta de Valores Genéricos Imobiliários – PVG – para efeitos de lançamento e para cobrança do imposto predial e territorial – IPTU, altera a lei 2359, de 11 de novembro de 1999, e dá outras providências).

Na reunião, que contou ainda com a presença do secretário da Fazenda e Planejamento, Enalto Gondrige, foram levantadas questões relativas à defasagem dos valores venais de imóveis, cujo cálculo para cobrança do imposto baseia-se na PGV de 1999 e desde então, houve valorização dos imóveis, mas o valor do IPTU manteve-se o mesmo, apenas sendo feita a correção da moeda. Para o vereador e atual presidente da câmara, Éder Gielgen, a discussão do assunto entre os dois poderes foi fundamental neste processo. “O mais importante foi o diálogo com o prefeito e isto traz as soluções para questões que envolvem o interesse maior, que é o da população. Esta solução mostra a maturidade no entendimento entre os poderes Legislativo e Executivo”, concluiu.