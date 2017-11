Projetos das escolas Mario Goeldner e Evaldo Steidel ficam em 1º lugar na 7ª Mocisc

Os projetos “Minhocário”, da educação infantil da EMEB Evaldo Steidel e “Aproveitamento dos resíduos orgânicos para tornar nossa escola sustentável”, do II Ciclo do Ensino Fundamental (9º anos) da EMEF Mario de Oliveira Goeldner foram os vencedores da 7ª Mostra Científica da Região do Contestado – MOCISC, cuja etapa final foi realizada em Concórdia, no dia 26 de outubro. A premiação envolveu mais de 900 alunos e professores de 35 municípios catarinenses. Um total de 20 bolsas de Iniciação Científica Júnior do CNPq serão concedidas aos vencedores.

O 1º lugar conquistado pelas escolas da rede municipal de ensino, entre cerca de 60 trabalhos finalistas de vários municípios do Estado na área de abrangência da UnC foi enaltecido pelo Prefeito Wellington Bielecki e destacado pela Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini. A diretora da EMEB Evaldo Steidel, Luciana Steffens parabenizou aos alunos Enzo, Kaune, Maynara de Melo e Brenda, os professores Zaqueo Hack, Ivanir e Cristiane pela dedicação e empenho. “O que me deixa muito feliz é a essência que todos têm de compartilhar o conhecimento e aprender com o conhecimento do outro”, declarou. Ela agradeceu a contribuição de toda comunidade escolar para que o trabalho pudesse ser vencedor.

O diretor da EMEF Mario de Oliveira Goeldner, Ricardo Bergamini disse estar muito feliz com a conquista que é de toda a escola. Ele parabenizou aos alunos, professores e comunidade, pelo empenho e dedicação na construção do conhecimento.

O prefeito Wellington Bielecki parabenizou as duas escolas e aos alunos pela conquista e agradeceu por terem representado o município de Mafra com tanta dignidade. “Vocês colocaram Mafra no topo e nos deixaram muito orgulhosos”, declarou e concluiu: “que vocês continuem assim, orgulhando a escola, a família, a comunidade e todo o município”.

PROJETOS VENCEDORES

O projeto “Minhocário” foi desenvolvido com os alunos da Educação Infantil – jardim I e II, da EMEB Evaldo Steidel, com o intuito de trabalhar a preservação do meio ambiente através da produção de húmus, que é o produto resultante da matéria orgânica decomposta, a partir do processo digestório das minhocas, formando uma compostagem natural, que posteriormente foi utilizado na arborização do parque, no jardim e na horta escolar. Participaram do projeto a professora Ivanir de Fátima Peters Krajewsky e os alunos, Kauany Santos Silva e Enzo Gabriel Stachuk.

A EMEF Mario de Oliveira Goeldner apresentou o projeto “Aproveitamento dos resíduos orgânicos para tornar nossa escola sustentável”, no II ciclo do Ensino Fundamental (9º ano). Participaram do projeto a professora Nilce Marinho Kaplum, com as alunas Juliana Soares dos Santos e Thainá Cristine Zellner Farias. O trabalho teve como objetivo, a implementação da compostagem na Escola Municipal Mário de Oliveira Goeldner, visando a conscientização da comunidade escolar, sobre a importância da redução e do tratamento dos resíduos domésticos.

A Mostra Científica da Região do Contestado de Santa Catarina – MOCISC é promovida na UnC desde 2011 com o auxílio financeiro do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico. Tem como objetivo incentivar a pesquisa, em todas as áreas do conhecimento, a partir de trabalhos de iniciação científica, desenvolvidos e selecionados pelas escolas de Educação Básica da rede pública e privada. Em todas as edições são realizadas cinco etapas classificatórias, onde são apresentados em média 60 trabalhos.