Público já pode usufruir de um cinema de última geração em Mafra

Neste sábado acontece a estreia do novo Cineplus Emacite. A primeira sessão teve início às 14h30 e contou com a presença de um bom público. As próximas sessões iniciarão às 17h45 e 21h. Os mesmos horários se repetem neste domingo e ao longo da semana, com exceção da segunda-feira.

O filme Rogue One – Uma História Star Wars foi lançado mundialmente na última quinta-feira (15). Hoje já está na tela do cinema em Mafra. De acordo com Milton Durski, diretor da Cineplus, a empresa manterá em Mafra a sua prática de exibir os principais lançamentos do cinema. “O que a gente não conseguir de lançamento imediato para exibição, no máximo em quinze dias estará aqui. Mas para que isso seja possível, precisamos que o público usufrua e compareça ao cinema”, comentou. Portanto, a participação do público é fundamental para que tenhamos sempre filmes recém-lançados em exibição. A presença do público também é importante para a valorização deste importante e histórico imóvel que é o Cine Emacite, que permaneceu fechado por um bom tempo. Agora, com a reativação do cinema, é essencial que a população valorize e prestigie o local.

A equipe de jornalismo do Click Riomafra esteve presente na sessão de estreia e pôde conferir na prática o desempenho do sistema de som e projeção, que realmente surpreende pela excelente qualidade. Também foi possível verificar a organização da equipe da Cineplus durante os procedimentos dentro do cinema. Todos os colaboradores da empresa são uniformizados e treinados para garantir um bom atendimento aos usuários do cinema. Vale ressaltar que além de resgatar a história do Cine Emacite, a reativação do cinema em Mafra também gerou emprego na cidade, já que as contratações para a equipe da Cineplus foram realizadas aqui mesmo.

Horários:

Primeira sessão: 14h30.

Segunda sessão: 18h.

Terceira sessão: 20h30.

Valores:

Terça-feira: Todos pagam R$ 7,00 o dia todo (exceto feriados).

Quarta-feira: Inteira R$ 12,00 e meia-entrada R$ 6,00.

Quinta e sexta-feira: Inteira R$ 14,00 e meia-entrada R$ 7,00.

Sábados, domingos e feriados: Inteira R$ 16,00 e meia-entrada R$ 8,00.

A exibição dos filmes no Cineplus Emacite conta com sistemas modernos de última geração que são encontrados em grandes cinemas. A projeção é digital, sendo considerada uma das melhores do mercado cinematográfico nos dias atuais. Inclusive, o projetor é melhor que muitos usados em cinemas renomados das grandes cidades, segundo o diretor da Cineplus. “Substituímos todo o sistema de som e temos o melhor projetor digital que há no mercado atualmente. Também teremos o sistema 3D mais moderno no mundo”, ressalta.

O início das exibições dos filmes em 3D no Cineplus Emacite está previsto para o mês de janeiro. Isso porque a atual tela do cinema não é compatível com o sistema. Uma nova tela foi adquirida e deverá ser instalada até o dia 15 do próximo mês. A exibição dos filmes nesse formato deverá deixar o cinema – que está entre os quatro maiores do país – ainda mais moderno, tornando-o uma referência na região.

Agora é só reunir os amigos e curtir um cinema de última geração em Mafra.