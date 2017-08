Rainha do cinquentenário de Mafra estará no desfile de 7 de setembro deste ano

O Desfile Cívico de 7 de Setembro deste ano contará com diversas participações especiais por ser um evento que também marcará os 100 anos de instalação do município de Mafra. Dentre elas destaca-se a Miss Mafra eleita no ano do Cinquentenário da cidade, Arlene Schultz, que hoje reside em Florianópolis.

Participarão ainda do desfile a rainha do Centenário, Jéssica Zimkovicz e as princesas Daiana Claudia de Souza (1ª) e Laura Didone Larramendi (2ª). A “realeza” já está representando o município em todos os eventos relacionados aos 100 anos de Mafra.

HISTÓRIA CENTENÁRIA

As escolas da rede municipal de ensino contarão a história dos 100 anos do município, produzindo um resgate do desenvolvimento da cidade nas áreas da cultura, educação, agricultura, comércio, indústria, saúde, meio ambiente e ação social.

Neste ano o desfile acontecerá na Rua Marechal Floriano Peixoto, a partir das 8h30, com saída prevista das proximidades do Supermercado Willner Plus. O palanque oficial ficará em frente ao Armazém Mineiro. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (47) 3642-0958, 3642-7238 ou 3645-0735, com Mara ou Silvana.