Realinhamento curricular para as escolas é discutido em Mafra

Iniciou na última semana uma série de reuniões que durará até o final de outubro, junto a professores efetivos da rede municipal de ensino, com o objetivo de promover o realinhamento curricular a ser implementado do berçário ao 9º ano, nas 30 escolas de Mafra.  Ao todo serão dois encontros de cada grupo de profissionais – da educação infantil e ensino fundamental – onde serão discutidos e selecionados conteúdos para uma nova proposta curricular no município de Mafra.

O realinhamento faz parte do planejamento estratégico da Secretaria de Municipal de Educação que visa uma conexão com o ambiente escolar de toda a rede municipal através da interação com os professores, de uma forma reflexiva e dinâmica, para o fortalecimento da aprendizagem, assegurando o cumprimento do currículo escolar de forma mais eficiente.

Conforme declarações do setor de ensino ele vem ao encontro dos anseios dos próprios professores e profissionais da secretaria que desejam um currículo mais próximo da realidade das escolas em que atuam. “Queremos que nossos professores tenham uma proposta própria, que leve em consideração as necessidades dos alunos, observadas no dia a dia da escola”, declararam os profissionais.

REALINHAMENTO INDISPENSÁVEL

Para a professora Katia Albino, do maternal I do CEIM Anjo da Guarda, o realinhamento é indispensável para que os professores possam preservar a forma de conhecimento já vivida até o momento, aliando-a aos novos conceitos e estratégias, a fim de formar o cidadão que a cidade está pedindo.

Segundo a Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, os professores avaliam continuamente os alunos em todas as fases, podendo assim constatar mais facilmente as necessidades da escola, dos alunos e dos próprios professores.

As reuniões para realinhamento curricular estão acontecendo diariamente na Secretaria Municipal de Educação e são acompanhadas pelas coordenadoras pedagógicas do setor de ensino.