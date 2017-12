Realizada a Feira do projeto Jovens Empreendedores da escola Avencal São Sebastião

Um dia de festa e confraternização da comunidade escolar da EMEB Avencal São Sebastião, localizada na comunidade de Avencal de Cima marcou o encerramento das atividades do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP, do SEBRAE, na tarde da última terça-feira (28). Na ocasião os pais participaram de diversas atividades, incluindo apresentações natalinas do coral da escola e de dança.

O projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos destina-se a fomentar a educação e a cultura empreendedora, apresentando práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gestão da própria vida.

Nessa tarde o que se viu foi uma verdadeira feira de oportunidades, com os alunos vendendo desde mudas de temperos, doces e salgados, até brinquedos produzidos a partir de materiais reciclados. Sob orientação dos professores participantes do projeto, cada turma trabalhou temas específicos, resultando em barracas como: “Ki cheirinho”, “Vamos brincar e reciclar”, “Cantinho dos temperos”, “Loja de novidades” e “Quitutes do 5º ano”.

VAMOS BRINCAR E RECICLAR

A turma do 3º ano realizou o trabalho com materiais recicláveis. Coletaram os materiais e os transformaram em brinquedos, desenvolvendo a criatividade produzindo pipas, jogos de varetas que também podem ser usado para brincar como cai não cai, peteca, porquinho para poupança, entre outros. Para confeccioná-los utilizaram garrafas pet, caixas de leite, copos de iogurte, restos de tecidos e diversos outros materiais.

De acordo com a professora responsável pelo projeto do 3º ano, Eroni Aparecida Funck de Lima o trabalho foi muito satisfatório. “Eles aprenderam que com muito pouco podem fazer um brinquedo, ainda respeitando o meio ambiente e também trabalhando em grupo, com distribuição de tarefas. É um aprendizado que vão levar para a vida toda, principalmente no que se refere ao sistema monetário”, declarou.

A aluna Francine Hinz ajudou com a confecção dos brinquedos e com a vendas. Gostou de fazer os porquinhos para poupar moedas e disse que aprendeu muito. “Aprendi a fazer o troco, a conversar com as pessoas e a ajudar meus colegas”, afirmou.

A direção da escola agradeceu a toda a família da EMEB Avencal São Sebastião – pais professores, funcionários, apoiadores, que formaram durante o ano uma parceria perfeita favorecendo o crescimento das crianças e o trabalho desenvolvido na unidade. Nesse dia foram homenageados os membros da APP. “Agradecemos a Deus por colocar em nossa escola pessoas tão especiais e maravilhosas durante este período e pedimos ao Criador que derrame muitas benção sobre a vida de cada um de vocês”, declarou a diretora Margarida Peschel Becker. A tarde foi de festa com apresentação de Fanfarra, de danças e do coral da escola.