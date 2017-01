Realizada a primeira reunião do Colegiado Regional de Governo em 2017 em Mafra

O evento, realizado na sede da ADR, contou com a presença dos representantes regionais da Epagri, Cidasc, Fatma, Celesc de São Bento do Sul, Guarnição Especial de Polícia Militar de Mafra, 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Mafra, Núcleo Regional de Perícias de Mafra, Presídio Regional de Mafra e Maternidade Dona Catarina Kuss, além de gerentes da ADR

Por Gazeta de Riomafra - 26/01/2017