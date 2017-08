Realizada reforma da ponte do Saltinho do Canivete em Mafra

Dando continuidade aos serviços de melhorias no interior do município, a Secretaria Municipal de Obras realizou na última semana a reforma de uma ponte e também limpeza de valas. A comunidade de Saltinho do Canivete teve a ponte sobre o rio Saltinho, que mede 5x5m, reformada. Foi refeita a cobertura da mesma que estava danificada pela ação do tempo. A ponte dá acesso a estradas vicinais e por ela trafegam veículos de passeio, transporte escolar e agrícola.

Quanto à limpeza de valas, as localidades de Passo da Cruz, próximo à escola isolada, e General Brito receberam equipe da Secretaria que realizou o serviço. Já a localidade de Vila Grein teve suas vias vicinais empedradas e patroladas. Segundo a Secretaria, assim que forem concluídos os trabalhos nestas localidades, serão atendidas as de São Pedro e São Sebastião sentido Avencal de Cima.

Para o prefeito Wellington Bielecki, a manutenção de pontes e estradas do interior deve ser constante. “É primordial que mantenhamos nossas vias em bom estado de trafegabilidade. Diariamente transitam por elas caminhões pesados, transporte escolar e demais veículos. Temos o compromisso com nossos produtores rurais e moradores de oferecer mais segurança e conforto a todos ao utilizarem as estradas”, concluiu o prefeito.