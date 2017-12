Realize a sua confraternização de final de ano no Restaurante Vitorino

Compartilhar no Facebook

Solicite seu orçamento e agendamento pelo telefone (47) 3641-7715 ou pelo Whatsapp (47) 9 8497-5002. Há datas disponíveis!

O Restaurante Vitorino oferece:

Cardápios especiais de buffet para escolha com mais de 30 pratos

Ambiente climatizado

Wi-Fi Free

Cardápio bebidas e drinks para todos os gostos: com e sem álcool

Capacidade para até 408 pessoas

Aberto para confraternização todas as noites

Espaço kids disponível

O Vitorino é o único restaurante italiano da cidade de Mafra. Localizado ao lado do Hotel Emacite, no Centro, a casa é especializada em cozinha italiana com um toque saudável. Massas e molhos são produzidos artesanalmente; legumes e grelhados são feitos em forno que mantém o sabor dos alimentos de maneira saudável.

Com um cardápio completo composto por opções de pratos quentes como massas, risotos e grelhados e pratos frios como saladas e entradas, o Vitorino traz a preocupação com cada detalhe para tornar a sua experiência alimentar perfeita. A produção artesanal de massas e molhos é um charme e um cuidado a parte. O atendimento é realizado por uma equipe treinada, prezando pela qualidade e satisfação do cliente.

Acesse o site e saiba mais: www.restaurantevitorino.com.br