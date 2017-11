Recivida recicla em média 18 toneladas de matérias por mês

Atendendo em novo local na Rua Teixeira de Freitas, 766 no bairro Jardim América, a Associação dos Catadores – Recivida esta a todo a vapor com as atividades de reciclagem de materiais, são cerca de 20 toneladas de plástico, papel e vidro reciclados todo mês.

Aqueles que separam o lixo reciclado podem levar diretamente os seus recicláveis na Recivida ou podem deixar os materiais recicláveis em frente às suas casas, para que o caminhão da Seluma possa coletá-los. Mas orienta para os locais e as datas de coleta, pois a cidade foi dividida em dois setores.

No primeiro, compreendido pelos bairros Jardim América, Vila Clementina, Buenos Aires, Vila Ferroviária, Alto de Mafra, Centro, Vila Ivete, Solidariedade, Santa Filomena, Jardim Cristal, Vila Grossel e Vista Alegre a coleta é realizada todas as quartas-feiras. No segundo setor, nos bairros do Km 9, Faxinal, Vila Formosa, Passo, Restinga, Vila Nova 1 (Novo Horizonte) e Vila Nova 2 (Móveis Fritz), a coleta acontece todas as sextas-feiras.