O município de Mafra realizou na última quinta-feira, 08, a reforma da cobertura da ponte de Avencal de Cima, próximo à família Becker. A ponte possui 12 metros de extensão e liga várias localidades, entre elas a de Avencal São Sebastião.

De acordo com a Secretaria de Obras, a ponte estava com a cobertura frágil devido à ação do tempo, necessitando de reparos. Por ela transitam veículos de passeio, transporte escolar e de granjas de produção de suínos e frangos.