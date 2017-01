Rede Nova de Comunicação terá novas e modernas rádios FM

As rádios da Rede Nova de Comunicação estão passando por uma completa reformulação.

A rádio São José passará a atuar na frequência FM em 96,9 MHZ, saindo dos atuais 1240 na Faixa AM. Isto em virtude da chamada “Migração”, através de uma determinação do Ministério das Comunicações e do Governo Federal, que no ano passado instituiu a Lei extinguindo o sinal AM.

Assim está surgindo a Rádio São José FM 96,9 MHZ.

Outra emissora do grupo é a Rádio Nova Sintonia FM de Itaiópolis, que acaba de ganhar uma nova frequência e ainda ganhou um aumento de potência, alcançando toda região, dedicando-se especialmente à cidade de Itaiópolis com um sinal muito mais potente e de qualidade superior.

A Rádio Nova Sintonia é a primeira rádio FM comercial de Itaiópolis e vem se consolidando no mercado. Passará a operar em 95,7 MHZ, a nova frequência do sucesso.

Já a Rádio Nova FM 104,5 MHZ, com o último ganho de potência, passa atuar em toda a região do Planalto Catarinense e Sul do Paraná como uma emissora além-fronteiras, chegando a mais de 30 cidades e mais de 50 países via aplicativo, plataforma e via Internet.

A Nova FM 104,5 MHZ passará pela maior transformação. “Sendo uma rádio mais jovem, terá sua programação totalmente reformulada, acompanhando a tendência das rádios dos grandes centros. Estas mudanças estão previstas para o início do próximo ano e estamos investindo em equipamentos e estruturas modernas, utilizando a mais moderna tecnologia disponível no mercado”, afirma o diretor da Rede Nova de Comunicação, Amauri Levinski. “Será uma grande revolução nas emissoras e, consequentemente, um ganho enorme para as nossas cidades. Vamos valorizar o que é nosso”, complementou.