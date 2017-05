Reforma da Previdência foi tema na sessão da Câmara em Mafra

Depois da reforma trabalhista que foi aprovada na Câmara dos Deputados nesta semana o Congresso Nacional se prepara para votar a reforma da previdência. E, na última semana foi tema foi o assunto na Câmara de Vereadores de Mafra.

O coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Santa Catarina (Sinte/SC), Miguel Ângelo Dietrich, usou a tribuna da Casa de Leis para pedir o apoio dos vereadores contra a reforma previdenciária.

Dietrich foi enfático ao apontar o retrocesso à reforma trará aos trabalhadores, principalmente os assalariados, os professores e agricultores. Segundo o coordenador do Sinte se a reforma da previdência for aprovada ela vai acabar com direitos trabalhistas conquistados e não vai mexer com aqueles que recebem grandes salários.

Destacou também que os professores serão prejudicados, uma das mais afetadas, pois é um emprego desgastante e insalubre.

Miguel não deixou de comentar sobre o momento político do Brasil, que para ele o país passa por um momento conturbado onda a maioria dos representantes das esferas federais e estaduais está envolvida em escândalos de corrupção.