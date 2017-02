Região de Mafra terá sinal analógico de TV desligado até 2023

Uma importante mudança está acontecendo em Santa Catarina: cinco cidades do estado estão a um ano do switch-off, o desligamento do sinal analógico de televisão. Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Paulo Lopes são os primeiros municípios catarinenses a passar pelo processo, previsto para ocorrer em 31 de janeiro de 2018. Nas demais cidades do Estado, como Mafra e região, isso deve acontecer até 2023.

A transformação é decorrente de uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), órgão do governo federal, e tem em vista uma série de benefícios, como o ganho em qualidade de som e imagem na TV aberta e melhorias nos serviços de telecomunicação no país, inclusive maior oferta de internet 4G.

Sintonizada nesse processo, a RBS TV deu início a uma série de ações informativas para garantir que os telespectadores estejam preparados para a recepção do sinal digital até o desligamento do analógico. Já nesta segunda-feira, 30, a emissora destaca o tema em seus telejornais e os demais veículos da RBS em Santa Catarina também esclarecem dúvidas sobre o assunto nas páginas dos jornais Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina, A Notícia e Hora de Santa Catarina e em conteúdos especiais na CBN Diário e no G1 SC. Campanhas de comunicação passam a ser veiculadas ainda no rádio também.

Além disso, a RBS TV também prepara uma campanha de comunicação própria e já se organiza para o tratamento editorial do assunto ao longo de todo o ano. A emissora disponibiliza ainda um canal para esclarecimento de dúvidas, no e-mail tvdigital@rbstv.com.br. O endereço será útil para difundir informações sobre os temas que mais geram questionamentos, como os motivos da mudança e a instalação de antenas e conversores digitais.

Em algumas cidades aqui da região como Mafra, São Bento do Sul e Canoinhas, a RBS TV já opera com sinal digital no canal 8.1. A RIC TV Record também estreou seu sinal digital no ano passado no canal 11.1.